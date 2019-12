Internationale Politik simulieren

Die Klassen 11 und 12 des Aulendorfer Gymnasiums haben in der letzten Novemberwoche für drei Tage an dem alle zwei Jahre stattfindendem Planspiel „POL&IS“ (Politik & int ernationale Sicherheit) in Bad Urach teilgenommen.

Laut Pressemitteilung wird „POL&IS“ von der Bundeswehr angeboten und berücksichtigt politische, ökonomische und ökologische Aspekte der internationalen Politik. Im Spiel werde in vereinfachter Weise der politische, wirtschaftliche und militärische Aufbau der Welt nachgestellt. Die Simulation wird von Jugendoffizieren der Bundeswehr betreut. Die POL&IS-Welt ist modellhaft aufgeteilt in 13 Regionen, die alle mehrere reale Staaten umfassen.

In sämtlichen Regionen sind Anfangsbedingungen definiert, wie etwa der Mindestlebensstandard der Bevölkerung, die Anzahl an Energie- und Rohstoffvorkommen, an Sicherheitskräften oder die Summe an Produktionszentren, die realitätsnah gestaltet werden und als Basis für das Handeln der jeweiligen Regierung dienen. Dabei schlüpften die Schüler in der Rollen verschiedener Länder, von Nichtregierungsorgansisationen, wie etwa Greenpeace oder Amnesty International oder auch in konkrete Ämter, beispielsweise des UN-Generalsekretärs oder des Chefs der Weltbank. Auch die Weltpresse wurde von einigen Teilnehmern simuliert.

Anlässlich einer fiktiven UN-Vollversammlung wurde das komplexe Zusammenspiel dieser Organe und Gruppierungen deutlich und erfahrbar.