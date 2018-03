Intergalaktischer Umzug in Aulendorf

Astronauten, Raketen, Marsianer, offensichtliche Bewohner der Milchstraße und eine ganze Schaar Außerirdischer haben sich am Donnerstagmittag durch Aulendorf bewegt. Passend zum diesjährigen Fasnetsmotto „Mir zündet im Kosmos a fette Rakete, und feirat a intergalaktische Fete!“ hatten sich zahlreiche Aulendorfer Ulkgruppen einiges einfallen lassen – und ganz offensichtlich viel Zeit und Können in die Ausgestaltung der Kostüme gesteckt.

Sehr zur Freude auch der mehreren hundert Zuschauer, die vom Schlossplatz die gesamte Hauptstraße entlang den Umzugsrand säumten, über die detailvollen Kostüme staunten und Süßigkeiten oder Konfetti entgegennahmen. „Guck, guck – I han a Ufo gsäh’“, rief etwa die in silbergläzenden Ufokostümen gewandete Gruppe ihnen entgegen. Das dann schwungvoll verteilte Außerirdische Futter erinnerte aber dennoch stark an irdische Süßigkeiten. Ihren lustigen Schabernack trieben auch die Clowns, die in der Aulendorfer Umzugsriege nicht fehlen dürfen, mit den Zuschauern.

Was wäre das All ohne Sonne? Unvorstellbar. Und so zog eine Gruppe in organgenem Sonnenkostüm und mit Planeten geschmückten Hüten durch die Straßen.

Wie überall, so auch im All: irgendwer muss am Ende aufräumen. Kein Wunder also, dass sich mindestens zwei Gruppen des Themas Müll annahmen; die Milchstraßenkehrer mit ihren weißen Anzügen und gelben Warnwesten, die die Zuschauer mal so richtig abstauben wollten, sowie die Truppe von „Alco All“, die mit Mülltonnen voller Konfetti unterwegs waren.

„In der Galaxie, oh Gott – fliegt jede Menge Weltraumschrott“, hatte eine weitere Gruppe auf ihrem Banner stehen und offensichtlich auch etwas in für ihre metallschrottigen Rüstungen abbekommen. Und weil kein Mensch ins All kommt ohne Rakete, war auch diese Gattung reichlich vertreten, etwa durch die Gruppe „Spei Shuttle“. Die Raumpatrouille Zolliov bewachte eine ganz besonderes Gebilde: „Leihgabe des Museum of Modern Art New York“ war auf dem Kunstwerk in Raketenform zu lesen.

Begleitet wurde der Umzug von allerlei musikalischen Klängen, von kleinen Musikgruppen und diversen, auch recht jungen Gugga-Musikkapellen bis zum Fanfarenzug und den Schussentäler Schalmeien. Das Umzugsende bildeten dann Hofstaat und die Aulendorfer Masken: Tschore und Rätsch, Fetzle, Schnörkele (mit fahrender Bäckerei) und Eckhexen samt Hexenwagen.