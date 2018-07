Integrationsmanagement vorgestellt

Individuelle Unterstützung und Beratung bekommen Geflüchtete in Aulendorf mit gesichertem und gedultetem Aufenthaltsstatus seit Jahresbeginn durch das Integrationsmanagement, quasi einer Fortsetzung der Flüchtlingssozialarbeit. Darum kümmern sich Mitarbeiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben in den neu gestalteten Räumen im Hofgartentreff.

Das Team besteht derzeit aus den Integrationsmanagern Fabian Doser, Miriam Weichard, Sabrina Nestvogel und Michael Metzger als Bundesfreiwilligendienstler sowie Olivia Lipp von der Fachstelle Familiennachzug sowie Kathrin Feiniger, der Leiterin des Familientreffs.

Im Integrationsmanagement werden 253 Personen betreut. Grundsätzliches Ziel ist ein Integrationsplan für jeden Betreuten. „Es geht darum, zu schauen, was sind langfristige Mittel und Ziele der Person, und was ist nötig, um diese zu erreichen“, erklärte Fabian Doser in der Sitzung des Integrationsbeirats. Ihre Anliegen seien individuell, aber es gebe auch allgemein wiederkehrende Themen: Wohnraumsuche, Arbeit und Ausbildung, Vermittlung in Regelangebote und Sprachkurse, Einbindung in lokale Netzwerke und grundsätzlich die Verselbständigung der Betreuten.

Unterschiedliche Sprachniveaus

„Zu Integration gehört auch, das die Leute selbständig leben können“, so Doser. Dazu gehöre auch die Sprache zu erlernen. Der Anteil der Geflüchteten, die keinerlei Kontakt zu Sprachkursen hätten, sei „verschwindend gering“. Ein Großteil habe einen Integrationskurs abgeschlossen, sei dabei oder stehe auf der Warteliste. Allerdings seien die Sprachkenntnisse sehr unterschiedlich; von C1, das entspricht weit fortgeschrittenen Kenntnissen der fünften von sechs Stufen der Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, andere würden sich „sehr, sehr schwer tun“ mit klassischen Sprachkursen.

Besonderer Schwerpunkt in Aulendorf, wo viele Syrer untergekommen sind, ist der Familiennachzug. 88 nachgezogenen Familienmitglieder sind bereits da, allein zwölf kamen in diesem Jahr. Weitere 29 werden noch erwartet. Das Integrationsmanagement betreut 40 Familien mit Kindern.

In der Sitzung des Integrationsbeirats wurde ebenfalls kurz der Informationsaustausch zwischen Lernwerkstatt und Integrationsmanagement angesprochen. Werkstattleiter Achim Bernhard sagte, er würde seine Infos gerne weitergeben, sodass sie in den Hilfeplan des Integrationsmanagements einfließen könnten.