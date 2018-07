Integrationsbeauftragte hört auf

Wird es bei der Stadt Aulendorf auch künftig einen Integrationsbeauftragen geben? Diese Frage wirft sich derzeit auf, denn die bisherige Integrationsbeauftragte, Sonja Hummel, wird die Stelle ab Mitte September frei machen. Hummel verlässt den Posten auf eigenen Wunsch, um eine handwerkliche Ausbildung zu beginnen. Sie wird für eine Übergangszeit allerdings weiterhin stundenweise da sein, um als Schnittstelle ins Ehrenamt und zum Integrationsmanagement zu fungieren.

Die Stadt hatte die Stelle im Frühjahr 2016 in einem Umfang von 50 Prozent eingerichtet und zunächst auf drei Jahre begrenzt. „Es macht keinen Sinn, die Stelle jetzt befristet bis März 2019 auszuschreiben“, sagt Bürgermeister Matthias Burth und verweist darauf, dass in den städtischen Gremien eine grundsätzliche Entscheidung über die Zukunft der Stelle samt Umfang getroffen werden müsse. Bedarf sieht das Stadtoberhaupt indes durchaus, auch wenn sich das Aufgabenfeld der Integrationsmanagerin im Lauf der Zeit gewandelt hat. Einige Projekte wurden auf die Beine gestellt, müssen aber weiter betreut werden. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf den Themen Vernetzung, Gremienarbeit, Austausch mit Netzwerkpartnern und Kontaktpflege. „Diese Aufgabenstellung gibt es weiterhin und die braucht es auch“, so Burth. Es sei also die Frage, wer sich künftig darum kümmere. Die Stelle zu streichen und die Aufgaben im Hauptamt zu verteilen, scheint indes keine Option; das Hauptamt sei ausgelastet, so Burth.