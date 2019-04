Inklusive Lesung beeindruckt Aulendorfer Grundschüler

Eine besondere Schulstunde haben 40 Drittklässler der Grundschule Aulendorf am ersten Tag nach den Osterferien erlebt. Isabell Weiß, Leiterin der ambulanten Dienste der Zieglerschen in Aulendorf, hatte die Schüler mit ihren Klassenlehrern zu einer inklusiven Lesung eingeladen. Im Mittelpunkt stand „Das gestohlene Fahrrad“, ein Buch aus der Erstlese-Reihe „Bunte Bande“ der Aktion Mensch in Zusammenarbeit mit dem Carlsen-Verlag. Darin spielen Kinder mit und ohne Behinderung die Hauptrollen. Die Veranstaltung fand im Vorfeld des am 5. Mai stattfindenden, europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Alljährlich fordert die Aktion Mensch auf, das Thema Inklusion ins Bewusstsein zu rücken.

Initiatorin Weiß stellte den Schülern vorab die Mitglieder der „Bunten Bande“ vor und erklärte, dass in dem Buch Alltagssprache, „Leichte Sprache“ und Blindenschrift vereint sind. Zudem sei es besonders gestaltet: Schriftgröße, Farbgebung und Illustrationen sind den unterschiedlichen Lese- und Kommunikationsmöglichkeiten von Kindern mit Lernschwierigkeiten, Sehbehinderung oder geringen Deutschkenntnissen angepasst. Dann übernahm sie den ersten Teil der Lesung in Alltagssprache, bevor sie das Buch an Mahmoud Shobak aus Syrien weitergab, der den Part „Leichte Sprache“ übernahm. Die „Leichte Sprache“ soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern. Der sympathische junge Mann, der seit drei Jahren in Aulendorf lebt, las flüssig und weitgehend ohne zu stocken von den Flohmarktaktivitäten der Buchkinder, die ihrem traurigen Freund Ben zu einem neuen Fahrrad verhelfen wollten.

Vom fehlgeschlagenen Flohmarktverkauf bis zum Ende der Geschichte lag das Buch dann auf dem Bauch von Franz-Erwin Kemper, der den Kindern lachend erklärte, dass es dort genügend Platz habe und es für ihn so bequem sei, um die Blindenschrift zu ertasten. Der Behindertenbeauftragte der Stadt Aulendorf, der seit über drei Jahrzehnten vollständig erblindet ist, tastete mit beiden Händen flink über die Seiten des Buches und hätte man ihn nicht beobachtet, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass hier ein blinder Mensch die Buchstaben ertastet.

Es machte ihm sichtlich Spaß, den Kindern vorzulesen, was sich immer wieder zeigte, wenn er ob einer Buchszene lachte oder in sich hinein schmunzelte. Seine humorvolle Art nahm den Schülern dann auch die Scheu und so stellten sie ihm im Anschluss viele Fragen, die er ausführlich beantwortete. Was siehst du? – „Ich sehe gar nichts, weder schwarz noch weiß noch farbig, aber da ich nicht von Geburt an blind war, kann ich mich an vieles erinnern, etwa wie ein hellroter Pullover ausschaut“, schmunzelte der Blinde, auf die Frage eines Mädchens. Warum haben sie eine Uhr, wenn sie doch nichts sehen? Deginet, der dies wissen wollte, durfte Kempers Armbanduhr von Nahem betrachten, während dieser deren Mechanismus erklärte. Während Frage um Frage beantwortete wurde, ging das Buch durch die Reihen und die Schüler konnten die Buchstaben der Brailleschrift selbst ertasten.

Doch nicht nur Fragen wurden gestellt. Taimallah etwa erzählte von seiner Hoffnung, dass er mit 18 Jahren vielleicht keine Brille mehr brauchen würde. Weit über die Schulstunde hinaus waren die Kinder aufmerksam und voller Interesse dabei. „Das hat mir echt imponiert, wie der Herr Kemper uns vorgelesen hat“, sagte der neunjährige Samuel beeindruckt und gestand, dass er noch nie einen blinden Menschen so nahe erlebt hat. Zum Schluss durften sich alle Kinder noch ein Backförmchen aussuchen, das in der Neuland-Werkstatt Aulendorf von behinderten Menschen hergestellt wurde.