Infoveranstaltung zum Dorfstadel Zollenreute

Zu einem Informationsabend zum geplanten Dorfstadel in Zollenreute sind Interessierte am Donnerstag, 12. Juli, um 20 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Zollenreute eingeladen. Das teilt die Stadt Aulendorf mit.

Nachdem es das Projekt Ende vergangenen Jahres in die „Leader“-Förderung geschafft hatte (die SZ berichtete), informieren Bürgermeister Matthias Burth, Ortsvorsteher Bernhard Allgayer sowie Vertreter des Dorfgemeinschaftshauses Zollenreute über den aktuellen Projektstand rund um Baugesuch, Parkmöglichkeiten und Nutzung des Dorfstadels mit Backhaus in der Ortsmitte von Zollenreute. Planer Josef Bühler vom Büro „Neulandplus“ aus Esbach wird die Veranstaltung nach Angaben der Stadtverwaltung begleiten.