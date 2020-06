Die Bolzplätze im Aulendorfer Stadtgebiet dürfen wieder in Betrieb genommen werden. Das teilt die Stadt Aulendorf mit. Allerdings würden hierbei grundsätzlich die allgemeinen Abstands- und Verhaltensregeln im öffentlichen Raum gelten, so das Ordnungsamt. Fragen beantwortet Tanja Nolte unter der Telefonnummer 07525-934108 oder per E-Mail an tanja.nolte@aulendorf.de.