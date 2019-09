Infoabend übers Ehrenamt „Mütter entlasten“

Seit 2009 gibt es für Familien aus dem Landkreis Ravensburg das Angebot „wellcome“. Dabei werden Ehrenamtliche an Familien vermittelt, bei denen Verwandte oder Freunde nicht zur Verfügung stehen, um den Eltern in der ersten Zeit nach der Geburt des Babys unter die Arme zu greifen, teilt die Stadt mit. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin besuche die Familie in der Regel einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden und entlaste die Mutter, indem sie beispielsweise mit dem Baby spazieren geht, dem Geschwisterkind ein Buch vorliest oder die Zwillingsmutter zum Kinderarzt begleitet.

In Aulendorf sollen noch mehr Familien diese Form der Entlastung in Anspruch nehmen können. Daher sucht die Stadt ehrenamtliche Verstärkung. Wer Freude und Erfahrung mit kleinen Kindern und Babys mitbringt und sich vorstellen kann, eine junge Familie einige Monate lang für zwei bis drei Stunden die Woche zu unterstützen, kann am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr im Hofgarten-Treff in Aulendorf einen Infoabend besuchen (Schussenrieder Straße 1, Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage des Parksanatoriums). Die „wellcome“-Koordinatorin Silke Haller stellt das Angebot vor. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.