In Zollenreute wird das Baugebiet Tafelesch erschlossen

Die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Tafelesch in Zollenreute haben begonnen. Helmut Heydt, Geschäftsführer der mit der Erschließung beauftragten Baufirma, führte aus, dass derzeit das Baufeld vorbereitet und Humus abgetragen wird. Die Rohre für die Kanalisation seien bereits vor Ort. In der kommenden Woche werde die Imterstraße wegen Anschlussarbeiten für etwa zehn Tage voll gesperrt. „Wenn alles gut läuft, ist die Erschließung bis zu den Sommerferien abgeschlossen“, hofft Heydt. Im Neubaugebiet Tafelesch werden 24 Grundstücke entstehen. Wie Bürgermeister Matthias Burth auf Nachfrage mitteilt, sind bereits formlose Anfragen bekannt, offizielle Bewerbungen lägen aber noch nicht vor. Der Gemeinderat werde in einer der nächsten Sitzungen den Verkaufspreis festlegen und die Vergabekriterien für die Bauplätze beschließen. Erst danach erfolgt die offizielle Ausschreibung und Vermarktung. Wenn die Erschließungsarbeiten wie vorgesehen planmäßig zu den Sommerferien beendet seien, so Burth, könne mit der Bebauung begonnen werden. Abhängig von der Bauweise sei ein Einzug im Jahr 2020 durchaus möglich.

Foto: Claudia Buchmüller