In der Stadthalle steppen die Mäuse

Bunte Papageien, gefährliche Tiger, Giraffen mit langen Hälsen: Allerlei Tiere haben sich am Mittwochnachmittag in der Stadthalle in Aulendorf getummelt – und das in Miniatur, denn zum Auftakt der Hochfasnet wird jedes Jahr der Kinderball gefeiert. Der fünfjährige Leon (links) und sein bester Freund Vincent sind als kleine Mäuse unterwegs. Ganz getreu dem Fasnet-Motto: Aulendorfs Zoologischer Garten. Aber nicht nur klassische Tierarten gibt es zu bestaunen. So manch ein Exot, wie das Pokemon Pikachu oder das Monster aus dem Disneyfilm Lilo und Stich tanzen vergnügt auf der Bühne. Für Spaß sorgt in diesem Jahr zum ersten Mal Alleinunterhalter Pit Pete. Es gibt bunte Tanzeinlagen, Kinderschminken, eine Bastelecke, Glitzertattoos und Buttons zum selber machen. „Das Highlight ist in jedem Jahr der Auftritt der Sprunghexen“, sagt Silke Allgeier von der Aulendorfer Narrenzunft. Sie ist zufrieden. Denn trotz dem schönem Wetter ist die Halle voll.