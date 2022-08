Es ist nicht alles super: Das sind die Schattenseiten des Neun-Euro-Tickets

Das Neun-Euro-Ticket gibt es seit gut zwei Monaten und viele nutzen das günstige Fahrkartenangebot. Auch beim Bahnreisebüro „Die Fahrkarte“ in Aulendorf macht sich der Andrang auf das Neun-Euro-Ticket bemerkbar.

„Die Nachfrage ist riesig“, berichtet Inhaber Pit Dressler. Doch er erwähnt auch die Schattenseiten des Neun-Euro-Tickets.

Verkaufsstellen machen deutlich weniger Umsatz

Wie hoch die Nachfrage nach diesen Tickets nach wie vor ist, kann man gut auf dem Aulendorfer Bahnhof beobachten. Ob einzelne Reisende, Familien mit Kindern, Ehepaare, sie alle äußern am Verkaufsschalter am Monatsanfang den gleichen Wunsch: Sie möchten ein, zwei oder gleich vier Neun-Euro-Tickets kaufen. Mit diesem können sie dann einen Monat lang mit Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs fahren.

Wie viele solcher Fahrkarten in den vergangenen zwei Monaten verkauft worden sind, weiß Dressler nicht. Doch er kann abschätzen, wie viel ihn die hohe Nachfrage auf die billigen Fahrkarten kostet.

„Wir verdienen seit Einführung des Tickets nur noch ein Zehntel.“

Dressler führt die Gründe dafür an einem Beispiel aus: „Wer eine Schülermonatskarte von Aulendorf nach Ravensburg möchte, kauft statt der Monatskarte für 120 Euro ein Neun-Euro-Ticket.“

Dass die Verkaufsstelle an einem solchen Ticket wesentlich weniger verdient als an der regulären Fahrkarte, leuchtet ein. „Wir verdienen an einem Neun-Euro-Ticket unter einem Euro“, gibt Dressler als Anhaltspunkt an.

Das Problem dabei: „Für den Umsatzverlust werden wir vom Bund nicht entschädigt“, erläutert Dressler. Arbeit verursache der Verkauf der Tickets dennoch. „Sie halten den Betrieb auf“, so der Inhaber der Verkaufsstelle. Denn oft wollen die Kunden nicht nur das Ticket, sondern haben auch Fragen dazu. Das kostet Zeit.

Überfüllte Züge und Zugausfälle

Von seinem Schalter aus kann Dressler zudem die Folgen des Tickets auf den Zugverkehr beobachten. Er berichtet am Bahnknotenpunkt Aulendorf, wo täglich zwischen 7000 und 8000 Menschen am Bahnhof ein-, aus- oder umsteigen, von überfüllten Zügen und Zugausfällen. Das sind Folgen, die nicht nur in Aulendorf, sondern deutschlandweit seit Einführung des günstigen Tickets beobachtet werden.

Das Neun-Euro-Ticket gibt es nur noch für den Monat August. Wie es danach weitergeht, ist offen. Es gibt zahlreiche Vorschläge, etwa ein 365-Euro-Jahresticket oder Monatstickets für 29 Euro oder 69 Euro. Auch Vorschläge, den öffentlichen Personennahverkehr gänzlich kostenlos zu machen, werden vereinzelt geäußert.