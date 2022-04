In Aulendorf wird der größte Solarpark im Landkreis Ravensburg geplant

In Aulendorf ist der größte Solarpark im Landkreis Ravensburg in Planung: Auf einer Fläche von insgesamt rund 40 Hektar könnten bis zu rund 43 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden. Zur Einordnung: Der gesamte jährliche Strombedarf von Aulendorf liegt laut Energieagentur Ravensburg bei 34 Millionen Kilowattstunden. Geplant wird das Vorhaben vom Haus Königsegg-Aulendorf zusammen mit der Hamburger Firma Blue Elephant Energy.

Projekt wird im Aulendorfer Rat vorgestellt

In der jüngsten Sitzung des Aulendorfer Gemeinderats am Montag wurde das angedachte Projekt vorgestellt. Die Ratsmitglieder signalisierten grundsätzlich Zustimmung und Offenheit gegenüber dem Vorhaben, äußerten allerdings auch Bedenken, vor allem zur Veränderung des Landschaftsbilds und zum landwirtschaftlichen Boden, der dadurch verloren gehe.

„Wir haben die Energiewende seit zwei, drei Jahren im Kopf“

Die Initiative für das Projekt ging vom Haus Königsegg-Aulendorf aus. „Wir haben die Energiewende seit zwei, drei Jahren im Kopf“, sagte Maximilian Graf zu Königsegg-Aulendorf in der Sitzung. Wie Roland Quast von Blue Elephant Energy berichtete, seien bei der Standortsuche die Liegenschaften des Hauses Königsegg-Aulendorf von Fachleuten untersucht und bewertet worden. „Auswahlkriterien waren unter anderem ein Abstand von mehr als 500 Metern zu Siedlungsgebieten und eine geringe Belastung des Landschaftsbilds“, so Quast. Westlich von Aulendorf in Richtung Ebersbach-Musbach sei man fündig geworden.

Wo der Solarpark entstehen werden soll

Wie auf einer Karte zu sehen war, teilt sich die angedachte Fläche in zwei große Teile auf. Ein Teil liegt entlang der Saulgauer Straße, also der Landesstraße L 285 zwischen Aulendorf und Musbach. Der zweite Teil der Fläche wird von der Landesstraße L 286 zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach durchschnitten. In der Nähe des geplanten Solarparks liegen der Wannenberger Weiher und das Hofgut Wannenberg. Laut Quast werde die Fläche bisher landwirtschaftlich intensiv genutzt.

Mindestlaufzeit von 30 Jahren

„Im Unterschied zu anderen machen wir alles im eigenen Bestand. Wir finanzieren gemeinsam mit dem Haus Königsegg-Aulendorf das Projekt und betreiben es auch gemeinsam“, erläuterte Quast. Die Laufzeit des Solarparks gab er mit mindestens 30 Jahren an. Für die Stadt Aulendorf könnte sich die Anlage auch finanziell lohnen. „Die Standortgemeinde bekommt 90 Prozent der gesamten Gewerbesteuereinnahmen“, betonte Quast. Für das Projekt bekomme weder die Hamburger Firma noch das Haus Königsegg-Aulendorf Förderungen oder Subventionen. „Der Strom wird frei vermarktet.“

So soll die PV-Anlage gebaut werden

Quast skizzierte den Räten das Vorhaben. „Es werden Pfähle etwa 2,5 bis drei Meter tief in den Boden gerammt.“ Auf diesen werden dann die Modultische befestigt. „Außerhalb der Aufständerung ist der Boden durchlässig“, erläuterte Quast. Weniger als fünf Prozent der Fläche werde versiegelt. Beim Bau der Anlage achte die Firma auf die Erhaltung und Förderung der Biodiversität, also darauf, dass Lebensraum für unterschiedliche Tiere und Insekten entstehe. „Der Naturschutzbund hat Standards für eine naturverträgliche Ausrichtung von Solarparks definiert. Danach richten wir uns.“ So werde die Einzäunung so gestaltet, dass sie keine Barriere für Vögel und kleinere Tiere wie Amphibien darstelle. „Es ist auch möglich, Korridore für Wild zu schaffen“, stellte Quast in Aussicht.

Schafe oder Schweine könnten auf dem Gelände weiden

Auf der Fläche des Solarparks sei eine schonende Weidebewirtschaftung angedacht. So könnten Schafe auf der Fläche weiden oder Schweine. Auch eine Zusammenarbeit mit Imkern sei möglich. Mit Hecken und Blühstreifen solle der Park eingegrünt werden, was nicht nur dem Sichtschutz diene, sondern auch der Erhöhung der Artenvielfalt von Vögeln und Insekten. „Die PV-Freiflächenanlage wird dadurch nicht unsichtbar, aber sie ist sicherlich raumverträglicher als andere Formen regenerativer Energie“, war sich Quast sicher. Es sei auch eine Einbeziehung des Parks in ein touristisches Konzept denkbar.

Das ist über das Unternehmen Blue Elephant Energy bekannt

Neben dem Projekt stellte Quast den Räten auch das Unternehmen Blue Elephant Energy kurz vor. Das auf erneuerbare Energien spezialisierte Investmentunternehmen sei 2016 gegründet worden. „Die Gesellschafter der Blue Elephant Energy sind deutsche Unternehmerpersönlichkeiten und Familien“, führte Quast aus. Etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bei der Firma vorwiegend in Hamburg beschäftigt. Das Investitionsvolumen wirkte im Vergleich dazu fast unglaublich hoch. Laut Quast investierte das Unternehmen bislang eine Summe von mehr als 1,5 Milliarden Euro.

Damit aus der Idee auch Wirklichkeit werden könne, seien das Haus Königsegg-Aulendorf und die Blue Elephant Energy auf die Gemeinde angewiesen, betonte Quast. „Die Gemeinde muss es mittragen.“

Was die Aulendorfer Räte dazu sagen

Die erste Reaktion der Aulendorfer Räte fiel durchaus positiv aus. Stadtrat Pierre Groll (BUS) wies darauf hin, dass durch die Anlage landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gehe und fragte, ob es schon ein Konzept zur Doppelnutzung der Fläche gebe. Bei dem Thema Verbindung von intensiver Landwirtschaft und PV-Anlagen (Agropholtaik) zeigten sich die Investoren zurückhaltend. „Bei anderen Anlagen wurden wir gezwungen, uns mit Agropholtaik zu beschäftigen“, antwortete Quast. „Unsere Erkenntnis ist, dass es für keinen der Beteiligten ein Vorteil ist. Für den Betreiber der Anlage wird es teurer, und für den Landwirt ist es auch nicht gerade ein Vergnügen. Wenn die Fläche maschinell bewirtschaftet werden soll, wird es sehr anspruchsvoll.“

Das sagen die Investoren zum Thema Bodenverbrauch

Zum Thema Bodenverbrauch wies Maximilian Graf zu Königsegg-Aulendorf darauf hin, dass bisher auf der Fläche Energiepflanzen für Biogasanlagen angebaut würden. Quast führte aus, dass im Vergleich zu Biogasanlagen Solaranlagen wesentlich weniger Erntefläche benötigten, um die gleiche Menge an Strom herzustellen.

Bedenken wegen der optischen Wirkung

Stadtrat Ralf Michalski (Freie Wähler) hatte Bedenken hinsichtlich der optischen Wirkung eines Teils des Parks, meinte aber, dass ihm PV-Anlagen lieber als Windkraftanlagen seien. „Ich könnte grundsätzlich mitgehen.“ Stadtrat Konrad Zimmermann (CDU) sprach sich dafür aus, da, wo es möglich sei, PV-Anlagen auf Dächern zu installieren. Er meinte aber auch, dass man um Freiflächenanlagen nicht herumkommen werde. Zudem fand er es wichtig, rechtzeitig auf die Bevölkerung zuzugehen und über das Projekt zu informieren. Eindeutig positionierte sich die SPD-Fraktion. „Es ist ein spannendes Projekt. Wir sind offen dafür und sehen es grundsätzlich positiv“, so Stadtrat Rainer Marquart.