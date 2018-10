Zum Norbertusfest am Samstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr lädt die Schlossbrauerei in den Hofgartensaal ein. Dirndl- und Lederhosenträger sind gerne gesehen. Um 20 Uhr geht es mit dem Norbertusspiel und dem Fassanstich los, anschließend unterhalten „Die Aulendorfer“. Am folgenden Sonntag ist ab 11Uhr Frühschoppen mit der Band Sudhaus angesagt. Es gibt einen Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.