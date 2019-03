In Aulendorf ist am Freitag lange Einkaufsnacht

„Bands, Bilder, Bummeln“: Um diesem Motto gerecht zu werden, ziehen in der langen Einkaufsnacht am Freitag, 29. März, verschiedene Musiker durch die Innenstadt. Mehrere Geschäfte, die bis 22 Uhr geöffnet sind, stellen Werke von Aulendorfer Künstlern aus. Zum zweiten Mal beteiligt sich auch die Stadtverwaltung an dem Projekt. Im Schloss lädt die Gräfin Paula zur Kostümführung ein.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Silke Johler, stellvertretende Kämmerin von Aulendorf und für den Tourismus zuständig. Nach der Schließung des Museums vor zwei Jahren und der Neueröffnung des Schlossparcours, habe sich die Stadt dazu entschlossen, ein tagestouristisches Konzept für Aulendorf zu erstellen. „Darin ist auch die Aufgabe verankert, die Händler zu unterstützen und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen“, so Johler. „Unter anderem bei der langen Einkaufsnacht.“

Und das sieht folgendermaßen aus: Die Stadtverwaltung bringt eine eigene Idee ein, die umgesetzt wird. Dieses mal soll die Aktion zum Thema Musik und Kunst passen und den Punkt „Dinner“ beinhalten. „Deswegen haben wir die Paula umgewandelt“, sagt Johler. Anstatt zum Kaffeekranz lädt die Gräfin Paula zu Königsegg-Aulendorf zum Abendessen ein und erzählt dabei aus ihrem Leben am Wiener Hof.

Edgar Raisch, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV) in Aulendorf begrüßt die Unterstützung von Seiten der Stadt: „Wir vom HGV kommen uns vor wie auf der Insel der Glückseligen“, sagt er. Nachdem jahrelang die Verwaltung das Engagement der Händler nur wenig geschätzt habe, freue er sich nun umso mehr, festzustellen „dass gemeinsam manchmal größere Dinge leichter gestemmt werden können.“

Zahlreiche Geschäfte machen bei der Veranstaltung am kommenden Freitag mit. Das Motto „Bands, Bilder, Bummeln“ hat sich laut Johler die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Händlern überlegt. „Die langen Einkaufsnächte sind eine schöne Sache für Aulendorf“, sagt Johler. Von der Lichternacht im November, der ersten Einkaufsnacht an der sich die Stadt beteiligte, habe sie nur positives Feedback erhalten. Wichtig sei, dass die Veranstaltungen immer unter ein interessantes Thema gestellt werden.

Künstlerin malt vor Zuschauern

Mit „Bands, Bilder, Bummeln“ sollen gleich drei Themenpunkte abgebildet werden. Verschiedene Aulendorfer Künstler stellen in den Geschäften ihre Werke aus. Viele davon sind auch nach der langen Einkaufsnacht noch in den Läden zu sehen. Die Künstlerin Julia Niepmann-Eisenlauer wird im Lebensmittelmarkt von Raisch ab 18 Uhr vier Stunden lang live ein Bild malen. Es gibt Acrylkunst bei Optik und Akustik Fradl oder Holzskulpturen in der Schreinerei Thaler zu sehen. Bereits seit gut zwei Wochen ist die Ausstellung „Sehnsuchsorte azurblau“ von Joachim Haas im Respect Sport und Rad aufgebaut.

Auf den Straßen spielen Aulendorfer Musiker Lieder aus verschiedenen Stilrichtungen. „Die Besucher sollen zusammen kommen, um die Stadt einmal ganz anders zu erleben“, sagt Johler und HGV-Vorsitzender Raisch pflichtet ihr bei: „Jede Veranstaltung in einem Quartier bringt Leben, Gespräche untereinander und Entwicklung. Dies betrifft nicht nur die Einzelhändler sondern auch die Anwohner, darum sollten wir uns vor keiner Aktion verschließen.“