Impulsvortrag und Diskussion über Landwirtschaft

Die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Bündnis 90/ Die Grünen) und der Ortsverband Aulendorf von Bündnis 90/ Die Grünen laden am Dienstag, 6. August, um 19.30 Uhr zu einer Veranstaltung zum Thema „Landwirtschaft zwischen Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ in der Pizzeria Da Adriano, Hauptstraße 41 in Aulendorf ein.

Dazu hat Petra Krebs ihre Kollegin aus dem Stuttgarter Landtag, Martina Braun aus dem Wahlkreis Villingen-Schwenningen, eingeladen. Die Landwirtin aus Linach bei Furtwangen ist Sprecherin für ländlichen Raum in der grünen Fraktion. Nach ihrem Impulsvortrag gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.