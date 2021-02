Wie wäre es, wenn man in der Fastenzeit mal Verzicht in Selbstgewissheit übt? Wenn man sensibler würde für „Meinungsbestätigungszirkel“, die das Wahrnehmen und Denken zementieren oder radikalisieren? Und wenn man sich öfter mal „keine Meinung“ leistet, weil man den Dingen noch nicht auf den Grund gegangen ist? Dazu könnten auch die Impulse-Andachten in der Fastenzeit jeden Sonntag um 17 Uhr uns begleiten, teilt das katholische Pfarramt St. Martin mit.

Die Themen lauten wie folgt: „Anders unterwegs sein“ mit P. Pius (28. Februar), „Bewusstes ,Digital Sein’“ mit Daniela Mangold (7. März), „Einfaches Leben“ mit Diakon Willy Schillinger (14. März), „Ernährung – Landwirtschaft und Eucharistie“ mit Regina Steinhauser (21. März) und Bußgottesdienst „Neues Wachsen lassen!“ (28. März).

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme nur mit einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske möglich, die wie bei den Gottesdiensten, durchgehend aufgesetzt bleiben muss. Die Kontaktdaten werden erfasst.