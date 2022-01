Impfaktionen in der Aulendorfer Stadthalle

In der Aulendorfer Stadthalle gibt es ab Montag, 10. Januar, regelmäßig die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Ein mobiles Impfteam (MIT) der Oberschwabenklinik (OSK) bietet im Januar und Februar immer montags von 9 bis 15 Uhr Impfungen an. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren. Darauf weist die Stadt Aulendorf hin. Jugendliche, die noch keine 16 Jahre alt sind, können nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Personen zwischen 12 und 30 Jahre, Stillende und Schwangere erhalten den Impfstoff von Biontech. Personen über 30 Jahre bekommen den Impfstoff von Moderna. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen (Booster) durchgeführt. Für die Impfung ist keine Anmeldung nötig. Es werden Nummernkärtchen in der Reihenfolge des Eintreffens ausgegeben.

Das sind die Hintergründe

Laut Mitteilung sind die Impfaktionen möglich, weil die Stadt Aulendorf frei gewordene Termine aus Wangen übernehmen konnte. „Die mobilen Impfteams der OSK haben derzeit freie Kapazitäten. Dies liegt daran, dass aktuell ein breites Impfangebot besteht und der Bedarf in Pflegeheimen fast gedeckt ist. Deshalb bieten OSK und Landkreis jetzt auch Kommunen außerhalb der festen MIT-Stützpunkte Termine an, wobei die feste Runde der Impfstützpunkte bestehen bleibt“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Sollte sich die Lage akut ändern, zum Beispiel durch die Freigabe der vierten Impfung, so behält sich die OSK vor, bereits vereinbarte Termine abzusagen, wenn zum Beispiel aufgrund der Priorisierung der Pflegeheime akut ein Mehrbedarf entstehen würde.“

Für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren werde es gesonderte Impftermine im Landkreis geben, so die Stadtverwaltung. Dazu würden derzeit die Planungen laufen.