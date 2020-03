Immer mehr „halten Bienen im Korb“

Die Imkerei erfreut sich in Aulendorf seit Jahren wachsender Beliebtheit. Allein im letzten Jahr konnte der Imkerverein Aulendorf fünf neue Mitglieder begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Auf seiner Hauptversammlung am 6. März hat der Verein die neue Bienensaison vorbereitet und einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Bienen halten sei eine erfüllende Freizeitbeschäftigung, die vor allem Naturverbundenheit bewirkt, schreiben die Bienenzüchter und erklären: Der „Imker“ ist eine Wortzusammensetzung aus dem niederdeutschen Begriff Imme für Biene und dem mittelniederdeutschen Wort Kar für Korb oder Gefäß. Imkern bedeutet also soviel wie „Bienen halten im Korb“.

Galt das Imkern noch vor einigen Jahren als Hobby von Senioren und Landwirten, sieht es heute ganz anders aus. Im Verein sorgen 46 Mitglieder mit rund 340 Bienenvölkern für die Bestäubung von Pflanzen und das Sammeln von Honig in der Region. Zwischen dem jüngsten und dem ältesten Imker liegen 48 Jahre Altersunterschied und der Anteil der Imkerinnen und jungen Familien nimmt stetig zu. Allein im letzten Jahr konnten 5 Neumitglieder begrüßt werden.

Nach 24 Jahren stellte sich der stellvertretende Vorsitzende Manfred Pegel nicht mehr zur Wiederwahl, heißt es in der Mitteilung zu den Wahlen währen der Hauptversamlung. An seine Stelle wurde Gerd Kassens gewählt. Werner Vooren, Vorstandsmitglied des Imkerlandesverbandes Württemberg, überreichte Pegel für 31 Jahre Mitgliedschaft im Imkerverein und 24 Jahre Mitarbeit im Vereinsvorstand die Verdienstnadel des Deutschen Imkerbundes in Gold. Die Aulendorfer Imker schätzen den Rat des langjährigen Vereinsmitgliedes sehr. Manfred Pegel sei als promovierter Biologe und versierter Imker stets bereit, sein Wissen über die Honigbiene und Zusammenhänge in der Natur weiter zu geben.

Anschließend wurde das neue Jahresprogramm für das Bienenjahr vorgestellt. Seit vielen Jahren helfen die Aulendorfer Imker mit dem Aussäen von zahlreichen kleinen Blühflächen, das spätsommerliche Nahrungsangebot für die Bienen und ihre Verwandten zu verbessern. Als Service bietet der Verein die gemeinsame Bestellung von Blühmischungen für alle Vereinsmitglieder, zahlreiche Angehörige und Freunde an.