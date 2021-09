Imkerverein hatte Jahreshauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang September hatten die Imker des Bezirks-Bienenzuchtvereins Aulendorf ihre jährliche Jahreshauptversammlung 2020, da diese coronabedingt im Frühjahr 2021 nicht möglich war.

Nach den Berichten der Vorstandschaft mit Rückblicken und Ausschauen wurden die Neumitglieder begrüßt. Die Aulendorfer Imker dürfen 3 neue Mitglieder begrüßen, damit steigt die Anzahl der Imker auf 49.

Auch dieses Jahr konnten wieder zwei Imker für ihre langjährige Mitgliedschaften geehrt werden: Herr Hubert Kieble wurde geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft im Bezirks-Bienenzuchtverein Aulendorf. Herr Manfred Müller konnte für sogar 50 Jahre geehrt werden. Beide bekamen vom Landesverband Württembergischer Imker e.V. die goldene Urkunde für Ihre Treue überreicht.

Beide langjährigen Mitglieder waren sich einig, dass das Jahr 2021 zu den arbeitsintensivsten Imkerjahren gehört, die sie in Ihrer Laufbahn erlebt haben: Nektarmangel durch den Kälteeinbruch in April und Mai mit sehr viel Regen über den Sommer sorgte für Hungergefahr in den Völkern. Durch die seltenen Sonnentage fiel dementsprechend die Blütenhonigernte gering aus. Auch der Sommerhonig/Waldhonig fiel dieses Jahr dem Wetter zum Opfer. Aktuell werden die Bienenvölker für den nahenden Winter vorbereitet: die Futtervorräte werden angefüllt und Völker auf Varroamilben untersucht sowie eventuell noch behandelt, damit die Bienen gut in eine neue Saison starten können.