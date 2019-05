Im Stadtpark von Aulendorf blüht der Blauglockenbaum

Eine Augenweide im Stadtpark von Aulendorf ist derzeit der in voller Blüte stehende Blauglockenbaum. Er gehört zur Familie der Blauglockenbaumgewächse, dessen Heimat in Zentral- und Westchina liegt. Wie die r Naturliebhaber Christiane und Elmar Unger der „Schwäbischen Zeitung“ beschreiben, trägt der Baum nicht jedes Jahr Blüten; dazu bedarf es eines milden Winters. Noch ist die Blütenpracht in Aulendorf zu besichtigen, während die Herrlichkeit am Bodensee bereits vorüber ist, wie Benno Günther, Chorleiter des Sängerbundes, zu berichten weiß. Manchmal hat es auch Vorteile, wenn es in Aulendorf „einen Kittel kälter ist“. Foto: Claudia Buchmüller