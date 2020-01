Passwortsicherheit, Chats, Posts - Über die Gefahren im Internet hat Polizeihauptmeister Gerhard Messer zum Jahresbeginn die fünften Klassen am Studienkolleg St. Johann Blönried in Aulendorf besucht immer am Montagmorgen. Er informierte die Schüler laut Pressemitteilung darüber, worauf sie beim Nutzen ihrer Smartphones und Tablets achten müssten und wie sie verantwortungsbewusst damit umgehen.

Passwortsicherheit war sein erster Punkt. „Warum geben so viele Jugendliche ein Passwort weiter?“, lautete eine seiner Fragen. Der Polizist ginge auf die Schüler zu und sei schnell mit ihnen in Kontakt gekommen. Er erzähle authentische Fälle, zeige typisches Verhalten in Rollenspielen auf, helfe mit Ratschlägen und Tipps weiter. Wie ein sicheres Passwort erstellt werde, zeigte Messer zum Beispiel an der Tafel.

„Im Netz ist nichts geheim“

Zum Aspekt „Webcam“ zeigte er ein kurzes Video. Die Schüler hätten sofort verstanden, worum es hier geht. Manche berichteten auch von eigenen Erfahrungen in der Familie oder im Bekanntenkreis. Viel Zeit nahm sich Messer für das Verhalten in Chats. „Im Netz ist nichts geheim“, sagte er, „und im Netz gibt es keine echten Freunde“.

Was man beim Posten von Fotos unbedingt beachten müsse, was „Gerüchte im Netz verbreiten“ bedeute und welche Folgen dies nach sich ziehe, waren weitere Themen der Medienerziehung für die Jüngsten an der weiterführenden Schule.

Am Ende erklärte Gerhard Messer, wie die Fünftklässler sich verhalten sollen, wenn etwas schiefgelaufen sei. „Seid ehrlich und habt den Mut, euch zu öffnen!“, sagte der Polizeihauptmeister. „Sprecht mit einem Erwachsenen, dem ihr vertraut. Ihr dürft eure Gefühle auch zeigen!“