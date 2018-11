Im Internet möglichst wenig Informationen preisgeben

Ohne Smartphone oder Tablet geht heutzutage nichts mehr. Auch Senioren entdecken immer mehr die Vorteile der digitalen Vernetzung. Wie die Geräte funktionieren und was es zu beachten gilt, das erklärt Hartmut Holder in regelmäßigen Kursen im Aulendorfer Hofgarten-Treff – speziell für die ältere Generation. Karin Kiesel hat sich mit dem ehemaligen Polizisten und Ortsvorsteher von Blönried über die wichtigsten Kniffe unterhalten.

Herr Holder, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Kurse für Senioren anzubieten?

Smartphones haben einige Vorteile, die auch für Senioren von großem Interesse sind. Und welche das sind, will ich in den Kursen vermitteln. Bei der VHS habe ich einen Kurs zum ,Senioren-Medien-Mentor’ absolviert. Daraufhin hab ich dem Stadtseniorenrat den Vorschlag gemacht, älteren Menschen in einem Kurs zu zeigen, wie man mit Smartphones oder Tablets umgeht.

Hartmut Holder (Foto: Archiv: Paulina Stumm)

Worum geht es in Ihren Kursen?

Um die richtige Handhabung der Geräte und was es beispielsweise beim Datenschutz zu beachten gilt. Ältere Leute haben ja oft Ängste und Bedenken, was die Bedienung angeht. Ich zeige ihnen, dass es eigentlich ganz einfach ist, dass nichts passieren kann und dass man mit Smartphones mehr machen kann als nur telefonieren.

Was sind speziell für Senioren die Vorteile?

Die schnellen Kommunikationswege beispielsweise via Whatsapp. In den Kursen lernen sie, wie man Kurznachrichten schreibt oder Fotos versendet. Das mögen sie sehr gerne und sind sehr interessiert daran. So können sie Momentaufnahmen an ihre Kinder oder Enkelkinder verschicken und vor allem selbst Fotos von ihnen erhalten. Auch die Kalenderfunktion auf den Geräten finden sie gut, dort können sie ihre Arzttermine oder andere Dinge eintragen. Zudem bekommen sie erklärt, wie das Internet genutzt werden kann oder wie man sich in Aulendorf mit dem Freifunk-Wlan verbindet, dass wir auch im Hofgarten-Treff nutzen können.

Auf was sollten die Nutzer achten?

Möglichst wenig Informationen über sich preiszugeben. Das betone ich den Kursen immer wieder. Und dass sie nur Apps herunterladen sollten, die sie auch tatsächlich nutzen. Wichtig ist dabei auch, ein paar wichtige Einstellungen zu kennen, beispielsweise dass eine Taschenlampen-App keinen Zugriff auf die Kontaktdaten im Telefon zu haben braucht.

Geben Sie auch Empfehlungen für Marken oder Modelle?

Nein, das spielt bei Senioren aber auch keine große Rolle, sie brauchen kein teures iPhone. Ein günstiges Smartphone für unter 100 Euro ist völlig ausreichend. Manchmal bekommen sie auch von Kindern oder Enkelkindern ein gebrauchtes Gerät geschenkt und sind froh, wenn ihnen jemand in einem Kurs in Ruhe und individuell erklärt, wie das alles funktioniert.

Info: Der nächste Kurs Smartphones für Senioren mit Hartmut Holder findet am 27. November von 14 bis 17 Uhr im Hofgarten-Treff statt. Interessierte können ohne Voranmeldung kommen, der Kurs ist kostenlos.