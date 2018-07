Im Garten wächst Lebensfreude

Im Jahr 1996 haben die Zimmermanns, Vater Johannes, Mutter Elena und Tochter Katrin, ihre Heimat Kasachstan verlassen und sind letztendlich in Aulendorf gelandet. Sohn Albert kam 2002 in Deutschland zur Welt. „Nur wegen Albert bekam mein Mann ein neues Herz“, berichtet Elena Zimmermann und versucht tapfer, die Tränen der Erinnerung an diese äußerst schwierige Lebensphase zu unterdrücken.

Zweieinhalb Monate nach Alberts Geburt hätten die Ärzte vom Klinikum München-Großhadern europaweit den Aufruf gestartet: „Kleiner Junge braucht Papa!“ Es sei nicht einfach gewesen, ein Spenderherz zu finden, da gebe es so viele Kriterien zu erfüllen, blickt Elena Zimmermann zurück. Am 15. August war es dann so weit: Johannes Zimmermann bekam das Herz eines 22-jährigen Unfallopfers implantiert. Schwierige Zeiten folgten. Heute, 16 Jahre nach der Operation, werkelt er dankbar im Garten und freut sich am Wachsen und Gedeihen der Pflanzen.

Mutter hat Obstsorten gekreuzt

„Wir haben in Kasachstan auch einen Garten gehabt“, erzählen die Eheleute, deshalb sei es für sie wichtig gewesen, ein Häuschen mit Garten zu erwerben. Elena erzählt begeistert von ihrer Mutter, die stets versucht habe, verschiedene Obstsorten zu kreuzen: „Die Mama hat es fertiggebracht, Weintrauben aus Sibirien mit Stachelbeeren aus Kasachstan zu vermischen und eine völlig neue, dem Klima angepasste, winterharte Sorte zu schaffen.“ Sie selbst macht diesbezüglich keine Experimente, hat aber die Liebe zur Gartenarbeit geerbt. „Wir machen das beide wirklich gerne“, strahlt sie in ihrer bescheidenen Art und freut sich, dass ihr Mann sie tatkräftig dabei unterstützen kann. Das ist auch notwendig, bei so viel Arbeit, die in und um die Gewächshäuser anfällt, aber angesichts der Vorgeschichte keineswegs selbstverständlich.

Wenn die Zimmermanns aufzählen, was in ihrem Garten wächst, klingt das beinahe wie die Inhaltsliste eines Gartenlexikons. Neben Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika, Roter Bete, Tomaten, Gurken und Gewürzpflanzen wächst Beerenobst jeglicher Sorte und Farbe (sogar gelbe Himbeeren). Pflaumen und Mirabellen ergänzen die Vielfalt. Dazu finden sich bunte Blumenbeete, und in Autoreifen wachsen gelbe Zucchini. Darauf angesprochen, lacht Elena und sagt, das kenne sie so von ihrem Heimatdorf, da habe man alles „irgendwie“ verwertet, auch ausgediente Reifen, und so Blumenerde gespart und noch dazu gleich ein kostenloses Behältnis gehabt. Man könne die Reifen auch noch bemalen, aber dazu habe sie neben ihrer Berufstätigkeit keine Zeit gehabt.

Körpereinsatz wegen Trockenheit

Wer denkt, vor lauter Gemüse wäre kein Platz für Blumen, der irrt. Rasen, ein Teich und gepflegte Blumenrabatte bieten dem Auge einen bunten Rahmen für den Nutzgarten. Für das Rasenmähen ist Sohn Albert zuständig. Die schon wochenlang anhaltende Trockenheit erfordere viel Körpereinsatz, will doch jede Pflanze und jeder Strauch ausreichend getränkt werden, erklärt Vater Zimmermann. „Dieses Jahr ist das meiste mindestens zwei Wochen früher dran“, ergänzt Ehefrau Elena und zeigt auf die vielen Früchte, die in der Küche auf Weiterverarbeitung warten. Da wird dann Kuchen gebacken, Marmelade oder Kompott gekocht, Tomaten und Paprika eingelegt, anderes eingefroren. Die Gartenbesitzer lassen es sich nicht nehmen, der SZ-Mitarbeiterin neben verschiedenen Gurken frisch vom Baum geerntete Pflaumen mit auf den Weg zu geben. „Alles bio“, strahlen die beiden fröhlich.