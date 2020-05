Illegales Wandgemälde in Aulendorf gesprüht

Wahrscheinlich der selbe Täter, der bereits in der vergangenen Woche in Aulendorf Schäden durch Graffiti in Aulendorf angerichtet hat, hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade eines Lebensmitteldiscounters in der Poststraße besprüht.

Das illegale Wandgemälde zeigt einen silbernen Panda samt Pistole und einer großen schwarzen Eins, für das Tier wurde laut Mitteilung der Polizei offenbar eine Schablone verwendet. Der neuerlich angerichtete Sachschaden lasse sich noch nicht beziffern, so der Polizeiposten Altshausen. Die Beamten bitten abermals um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07584/92170.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei einer Identifizierung des oder der Tatverdächtigen auf diese neben einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung auch hohe Schadenersatzforderungen zukommen dürften.