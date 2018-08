Ihre Formen und Farben faszinieren

In der Reihe „Kunst in der Klinik“ zeigt die Schussental-Klinik Aulendorf regelmäßig unterschiedliche Ausstellungen. Derzeit sind die Werke von Natalya Volynska zu sehen. Die gebürtige Ukrainerin präsentiert in ihren Werken fließende Formen und bunte Linien, die das Streben nach Glück, Liebe und Erfolg in Farben und Formen ausdrücken sollen. teilt das ZfP mit.

„Weg von dem Alltäglichen und nah zu sich selbst“ lautet das Motto der Werke der Künstlerin. Die erträumten Bilder auf dem Malgrund wiederzugeben und die anderen daran teilnehmen zu lassen, um ihnen somit ihre innere Welt zu offenbaren, sei das Ziel und der Sinn ihrer Werke, heißt es. Volynska würden Linien und feine Muster faszinieren.

Fließende Formen erinnern sie demnach an die Vergänglichkeit der Zeit, den ständigen Wandel und die Veränderungen, die damit verbunden sind. Durch ihre Bilder möchte sie den Eindruck der Harmonie und der tiefen Sehnsucht nach einem ausgewogenen „Ich“ vermitteln, das nicht in der äußeren, sondern in der inneren Welt zu finden sei. Kunst zu machen bedeute für Volynska, zu sich selbst zu finden und mit sich im Reinen zu sein.

Bei den präsentierten Malwerken wandte die Künstlerin verschiedene Maltechniken an, um das Zusammenspiel der weichen Farbtöne mit den deutlichen im Kontrast stehenden Effekten zu unterstreichen. Die Werke sollen bei Betrachtern ein warmes Gefühl der Geborgenheit und Nähe hervorrufen und zum Träumen aufmuntern.

Natalya Volynska, geboren im ukrainischen Odessa, studierte Spanische Literatur und Sprache, Geschichte der Kunst, Religion und Philosophie an der Universität Metschnikov in Odessa. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Ravensburg.