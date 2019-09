Ideales Sockenwetter beim Michaelimarkt

Trotz leichten Nieselregens hatten sich viele Aulendorfer am Donnerstagmorgen zum Michaelimarkt auf dem Schlossplatz aufgemacht und nutzten die Gelegenheit, Wochenmarkt und Krämermarkt zu besuchen. So auch Elfriede Poppenmaier, die mit dem Bürgerbus von Tannhausen gekommen war, den sie bereits 37 Mal in Anspruch genommen hatte. „Mit dem Rad wäre ich bei dem Wetter sicher nicht auf den Markt gefahren“, erzählte sie und meinte dann, dass sie sich jetzt aber sputen müsse, um rechtzeitig wieder mit zurückfahren zu können. Auch die Großen des Kindergarten St. Berta waren unterwegs und zeigten stolz die Äpfel, die sie am Obststand von Frau Stehle erhalten hatten. „Wir haben uns mit einem Herbstlied bedankt“, erzählten sie eifrig und sangen das Lied gleich nochmals vor, was vielen Marktbesuchern trotz des widrigen Wetters ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Auch Günther Köster aus Lauingen, der an seinem Stand Socken jeglicher Farbe und Größe anbot, war ob des Wetters nicht unglücklich. Im Gegenteil, dies sei ideales Sockenwetter, schmunzelte er. Neben den üblichen Marktbeschickern, 13 an der Zahl, war auch die Bundesgartenschau Überlingen vertreten. Foto: Claudia Buchmüller