Trotz leichten Nieselregens hatten sich viele Aulendorfer am Donnerstag zum Michaelimarkt auf dem Schlossplatz aufgemacht und nutzten die Gelegenheit, Wochen- und Krämermarkt zu besuchen. So auch Elfriede Poppenmaier, die mit dem Bürgerbus von Tannhausen gekommen war, den sie bereits 37-mal in Anspruch genommen hatte. „Mit dem Rad wäre ich bei dem Wetter nicht auf den Markt gefahren“, erzählte sie. Auch Günther Köster aus Lauingen, der an seinem Stand Socken jeglicher Farbe und Größe anbot, war ob des Wetters nicht unglücklich. Es sei ideales Sockenwetter, schmunzelte er. Foto: Buchmüller