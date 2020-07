„Ich möchte bei den Kindern eine Wertschätzung der Natur fördern“

Seit einem Jahr gehört Eckard Lehmann zum Team des Tagesheims am Studienkolleg St. Johann, teilt die Einrichtung mit. Seit wenigen Wochen besitze er das Zertifikat eines geprüften Naturpädagogen. Dafür habe er einen einjährigen Lehrgang mit anschließender Abschlussprüfung beim Landratsamt Biberach absolviert.

Eckard Lehmann sei es ein großes Anliegen, die Natur direkt vor der Haustür für die Kinder interessant zu machen: „Ich möchte bei den Kindern und Jugendlichen ein Interesse am Schauen, eine Wertschätzung der Natur fördern.“ Lehmanns Tätigkeit am Studienkolleg habe in der Mittagsfreizeit mit der Leitung der Wald AG begonnen, heißt es von der Schule. Mit fünf bis sieben Unterstufenschülern sei im Herbst ein Baum auf dem Schulgelände gepflanzt worden. Davor habe die AG mit den Fünftklässlern im „Wäldle“ des Schulgeländes gewerkelt und Hütten gebaut .

Mit Einbruch des Winters habe sich der Aktionsraum in die Werkstatt im Schulkeller verlagert, wo ein neuer Rosenbogen für den Schulgarten gebaut worden sei. Selbst in der Notbetreuung seien die Arbeiten in der Werkstatt und das Erkunden wieder aufgenommen worden. So sei ein Biberdamm ganz in der Nähe Steinenbachs erkundet, Blumen- und Heuwiesen erforscht und die Arbeit am Rosenbogen in der Werkstatt beendet worden. Mit der Öffnung der Schule für die Unterstufenschüler im Juni habe das Projekt „Rosenbogen“ beendet werden können.

„Es ist wichtig, über Umwelterziehung und Nachhaltigkeit zu diskutieren; es ist wichtig, biologisches Wissen aus Büchern und anderen Medien zu erlernen. Zentral bleibt für mich aber, dieses abstrakte Wissen mit dem persönlichen Erlebnis zu verknüpfen. Mein Wunsch wäre es, längerfristig eine Art Projektarbeit mit einem festen Zeitfenster, das eventuell Teil des Unterrichts sein könnte, zu etablieren“, sagt Eckard Lehmann.