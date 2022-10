Hundetag am Steegersee in Aulendorf

Nach dem Ende der Badesaison öffnet das Naturstrandbad Steegersee in Aulendorf am Montag, 3. Oktober, noch einmal seine Türen und zwar für einen Hundebadetag. Von 13 Uhr bis 18 dürfen Hunde in dem See baden und zwar nur Hunde. Menschen ist das Baden nicht erlaubt, da die Saison beendet ist. Das teilt die Stadt Aulendorf mit.

Diese Regeln gelten

Der Eingang zum Steegersee erfolgt über die Rettungszufahrt. Hundebesitzer sind aufgefordert, etwaige Hinterlassenschaften ihres Lieblings zu entfernen. Das gilt sowohl für das Badgelände als auch für den umliegenden Bereich wie Parkplätze, Rundweg und Wiese. Der Eintritt ist frei. Für Spenden wird eine Kasse aufgestellt.