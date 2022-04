Hüttengaudi auf dem Wieshof Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Wochenende im April luden die Jugendleiter der DLRG Ortsgruppe Obere Schussen zu einer Jugendfreizeit auf die Wieshof Hütte in Bad Wurzach ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte das lang ersehnte Event wieder stattfinden. Nachdem alle 42 Kinder, deren Fahrdienste und zehn Betreuer am Freitagnachmittag negativ auf das Coronavirus getestet wurden, konnte es um 16.30 Uhr endlich losgehen. Sofort wurden die Zimmer in Beschlag genommen und es konnte mit dem altersgerechten Programm losgehen. Ziel der Freizeit war es, viel Spaß miteinander zu haben und sich neu kennenzulernen.

Am Samstag und Sonntag wurde nach einem intensiven Frühsportprogramm ausgiebig gefrühstückt und es konnte eine Schnitzeljagd stattfinden, leider in der Hütte, da das Wetter Kapriolen schlug und eine weiße Landschaft hinterließ. Am Nachmittag machte der April seinem Namen alle Ehre und es konnte bei Sonnenschein draußen getobt werden. Am Spätnachmittag starteten die Kinder und Jugendlichen eine Rätsel-Rallye. Unter anderem mussten sie herausbekommen, welcher Betreuer als Baby wohlgenährt war oder wie es sich anfühlt, als Blinder lesen zu müssen. Die Kleinen durften um die Wette Schokolade mit Messer und Gabel essen, was in einige lustige Kämpfe ausartete.

Viele Kinder gingen am Samstagabend freiwillig frühzeitig schlafen, damit sie am Sonntag frisch und fröhlich am Frühsport teilnehmen konnten. Zum Mittagessen waren die Eltern eingeladen und konnten müde aber glückliche Kinder mit nach Hause nehmen.