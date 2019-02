Hotel Arthus in Aulendorf belegt Platz 1

Aufgrund zahlreicher positiver Bewertungen und Weiterempfehlungen hat das Hotel Arthus in Aulendorf den Holiday-Check-Award 2019 zum vierten Mal in Folge erhalten und gehört somit zu den beliebtesten Hotels bei Holiday-Check, heißt es in einem Pressebericht des Hotels. Erstmalig belege das Hotel Arthus Platz 1 in Baden-Württemberg und den Platz 10 in ganz Deutschland.

Die Preisträger werden laut der Pressemitteilung durch die Bewertungen der Gäste ermittelt. Das Hotel wurde zu 100 Prozent von den Gästen weiterempfohlen und erhielt außerdem überdurchschnittliche Zufriedenheitsbewertungen mit 5,9 von sechs möglichen HolidayCheck-Sonnen. „Diese Auszeichnung ist ein Riesenlob für unser gesamtes Team. Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit bei den Gästen so geschätzt wird. Der Award ist für uns eine tolle Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit“, wird Oliver Spähn vom Hotel Arthus in dem Pressetext zitiert. Ein großer Dank gelte auch den rund 75 Mitarbeitern aus 15 Nationen, die alle harmonisch zusammenarbeiten. Sie würden die besondere Atmosphäre bei uns im Hotel Arthus ausmachen, so der Bericht weiter.

Rund 950 000 Hotelbewertungen wurden im Jahr 2018 auf der Plattform Holiday Check abgegeben. Strenge Regeln gelten für die Vergabe der Awards: Gewinnerhotels müssen mindestens 50 Bewertungen mit einem Gesamtdurchschnitt von fünf Punkten oder mehr im Jahr 2017 erhalten haben, sowie eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 Prozent erfüllen.