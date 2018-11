Hospizgruppe feiert 20-jähriges Bestehen

Die Hospizgruppe Aulendorf feiert am Freitag, 23. November, um18 Uhr ihr 20-jähriges Bestehen. Nach einem ökumenischen Dankgottesdienst in der katholischen Kirche St. Martin Aulendorf findet im katholischen Gemeindehaus, Kolpingstraße 4, ein Festakt mit einem Festvortrag von Angelika Daiker statt.

Sterbende und ihre Angehörigen finden laut Pressemitteilung in der Hospizbegleitung Schutz, Umhüllung und Lebensqualität. Für diese palliative Arbeit steht das Pallium – der Mantel – als zentrale Metapher der Hospizarbeit. Aus langjähriger Hospizerfahrung schöpfend beschreibe Daiker in ihrem Festvortrag viele Facetten des Umhülltseins am Lebensende. Sie entfalte ihre These, dass Hospizarbeit die Erfahrung von Hülle und Fülle ermöglicht und eröffne so einen erstaunlichen Blick auf die Anliegen der Hospizbegleitung und auf 20-jährige ambulante Hospizerfahrung in Aulendorf.

Daiker ist Theologin und zertifizierte Trauerbegleiterin. Sie hat das Hospiz St. Martin in Stuttgart aufgebaut und leitete es von seiner Gründung an bis 2017. Als Autorin hat sie erfolgreiche Bücher zum Thema Tod und Trauer veröffentlicht. Ihr aktuelles, im September 2018 mit der Kunsttherapeutin Barbara Hummler-Antoni veröffentlichtes Buch, trägt den Titel: „Hülle und Fülle – Palliative Spiritualität in der Hospizarbeit“.