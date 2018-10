Holzbau für Umkleiden am Steege startet bald

Gute Nachrichten zum Fundament des neuen Umkleidetrakts am Steegersee gab es vonseiten des Bauamts in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein Belastungstest hatte die Baustelle dort pausieren lassen, jetzt hat der Statiker grünes Licht gegeben. „Die Bodenplatte kann betoniert werden“, teilte Günter Blaser, stellvertretender Bauamtsleiter mit.

Der Gemeinderat hat nun die Holzbauarbeiten an die Zimmerei Dangel aus Aulendorf geboten, die sie für rund 106 230 Euro umsetzen will. Da der Firmeninhaber Mitglied des Ortschaftsrats Zollenreute ist, muss die Vergabe des Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden. Bürgermeister Matthias Burth kündigte an, den Protokollauszug sowie die relevanten Ausschreibungsunterlagen wie von der Gemeindeordnung vorgesehen zur Prüfung vorzulegen. Gebaut wird eine Mehrgiebeldachvariante. Mitte November soll mit dem Holzbau begonnen werden.