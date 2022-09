Holpriger Schulstart: Schulbus stößt am ersten Schultag mit Auto zusammen

Ein Schulbus ist am Montag, dem ersten Schultag, im Aulendorfer Teilort Blönried mit einem Auto zusammengestoßen. Doch der Unfall ging glimpflich aus, niemand wurde dabei verletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13 000 Euro. Das berichtet die Polizei.

Bus war auf dem Weg zur Schule

Der Unfall ereignete sich um die Mittagszeit, gegen 12.45 Uhr. Der 47-jährige Busfahrer war auf dem Weg zur Wendeplatte des Studienkollegs St. Johann in Blönried und fuhr die Arnold-Janssen-Straße entlang. Dabei nahm er laut Polizei einem Autofahrer die Vorfahrt. Denn von der Karl-Rehm-Straße, also vom Bus ausgesehen von rechts, bog ein Autofahrer in die Arnold-Janssen-Straße ein und prallte dabei mit dem von links kommenden Schulbus zusammen.

Schüler blieben unverletzt

Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage mitteilte, befanden sich mehrere Schüler im Bus. Doch keiner von diesen wurde verletzt, auch Busfahrer und Autofahrer blieben unverletzt. Bei der Kollision entstand am Auto ein Schaden von etwa 5000 Euro. Den Schaden am Schulbus schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.