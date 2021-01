Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Unverletzt geblieben sind die Insassen zweier Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7 Uhr in der Zollenreuter Straße in Aulendorf.

Wie die Polizei mitteilt, war auf schneeglatter Fahrbahn eine 57-Jährige mit ihrem VW Caddy auf die Gegenspur geraten und dort mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 34-Jährigen zusammengestoßen. An den Fahrzeugen entstand beim Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden von rund 33 000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.