Am Dienstagmorgen um 6.35 Uhr wurde der Feuerwehr Aulendorf der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Ortsteil Münchenreute gemeldet.

Kurze Zeit später war die gesamte Freiwillige Feuerwehr Aulendorf mit allen Abteilungen vor Ort. Laut Kommandant Markus Huchler befanden sich 80 Mann und neun Fahrzeuge im Einsatz. Neben dem DRK Aulendorf und der Polizei machte sich auch Bürgermeister Matthias Burth ein Bild von der Lage.

Trotz der Erschwernis, dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach angebracht war, konnte der Brand in dem unbewohnten Gebäude, in dem Futtermittel und Maschinen untergebracht waren, rasch unter Kontrolle gebracht werden, so Feuerwehrkommandant Huchler.

In diesem Zusammenhang musste die Strecke von rund drei Kilometern „Wasserversorgung über lange Wegstrecken“ bewältigt werden. Im Gespräch mit der SZ führte Huchler aus, dass erst am Abend zuvor eine spezielle Einweisung der Wasserversorgung „Obere Schussentalgruppe“ zur Wasserversorgung in Münchenreute stattgefunden hätte. Dabei sei noch einmal erläutert worden, dass durch die Betätigung eines „Zonenschiebers“ die doppelte Löschwassermenge der Ringleitung zur Verfügung steht.

Ebenfalls im Einsatz war der Bauhof der Stadt Aulendorf, welcher durch Streumaßnahmen die Glatteisgefahr durch den entstandenen Wassereinsatz entschärfte. Eine schöne Geste war die Versorgung der Einsatzkräfte durch Münchenreuter Anwohner mit Kaffee.