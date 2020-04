Hofgartenpark ist Ratsthema

Das Baugebiet Oberrauhen und die Zukunft des Hofgartenparks sind zwei Themen, mit denen sich der Gemeinderat der Stadt Aulendorf in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 20. April, ab 18 Uhr befassen wird. Der Rat tagt in der Stadthalle. Vorangestellt ist eine Einwohnerfragestunde.

Beim Baugebiet Oberrauhen geht es konkret um den Bebauungsplan „Oberrauhen - Erweiterung II“ sowie die 1. Änderung des Bebauungsplans „Oberrauhen - Erweiterung I“ und örtliche Bauvorschriften. Es werden die eingegangenen Stellungnahmen abgewogen, sodann soll der Rat die Bebauungspläne beschließen.

Für die Parkanlage und den Hofgarten gibt es eine erste Entwurfsplanung, die die Stadtverwaltung nun vorstellen wird.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen das Programm „Session Mandatos“, mit dem die Gremienarbeit digital werden soll. Zudem geht es um die Auflösung und Wiedereingliederung der Eigenbetriebe Stadtwerke Aulendorf und der Betriebswerke Aulendorf in den städtischen Haushalt.