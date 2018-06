„Hofgarten-Treff“ soll Ende Mai fertig sein

Rund 70 Besucher sind der Einladung der Stadtverwaltung Aulendorf und der Caritas Bodensee-Oberschwaben gefolgt. Sie haben sich am Dienstagabend im Katholischen Gemeindehaus St. Martin zur Informationsveranstaltung „Hofgarten-Treff“ eingefunden.

In seiner Begrüßungsrede ging Bürgermeister Matthias Burth auf die in Aulendorf lebenden Menschen mit Flüchtlingshintergrund ein und erklärte damit einhergehende (auch finanzielle) Zuständigkeiten. Mit dem Ausblick auf den kommenden Familienzuzug sei die Integration eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Weiter betonte er, dass Aulendorf eine „junge Stadt“ sei, in welcher mehr junge Menschen und junge Familien wohnen als im Landesvergleich.

Unterstützung für Familien

Es sei wichtig, für Familien in unterschiedlichen Lebensphasen Angebote aufzubauen und unterstützende Leistungen anzubieten. Dies soll im künftigen Familienzentrum realisiert werden. Bei der Frage, ob es gelingt ein Konzept zu entwickeln, wo beides miteinander verbunden werden kann, sei man auf Caritas zugegangen und habe mit dem Regionalleiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben, Ewald Kohler, und seinen Mitarbeitern, in einem langen Prozess das jetzige Konzept „Familien- und Integrationszentrum“ entwickelt. Finanzier des „Hofgarten-Treffs“ sind die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit dem Zweckerfüllungsfond Flüchtlinge, die Stadt Aulendorf, die Katholische Kirchengemeinde St. Martin, die Caritas Bodensee-Oberschwaben, die Evangelische Thomasgemeinde und der Helferkreis Asyl. Der Umbau der Räumlichkeiten soll bis Ende Mai abgeschlossen sein, hofft Burth.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ betonte der Regionalleiter die Pilotstellung des Projekts: „So etwas gibt es bisher in Deutschland noch nicht.“ In seiner Ansprache führte er die Hintergründe, die zur Konzeption führten, aus und bedankte sich beim Helferkreis Asyl für die bisher geleistete Flüchtlingsarbeit. Der Stadt bescheinigte er, „die Herausforderung der Flüchtlingskrise mit dem Zuzug sehr vieler Menschen innerhalb kürzester Zeit hervorragend gemeistert zu haben“.

Nun folge die sicher jahrzehntelang dauernde Integrationsarbeit in Verknüpfung mit der Familienhilfe. Mit dem Familien- und Integrationszentrum unter der Trägerschaft der Caritas sei es möglich, Synergien beim Personal und den Räumlichkeiten zu schaffen.

Im Verlauf des Abends stellten sich die hauptamtlichen Mitarbeiter des bereits seit dem 1. Januar bestehenden Integrationsmanagements vor. Die Leitung des künftigen Familienzentrums wird noch ausgeschrieben. Angelika Hipp-Streicher und Stefan Fischer, beide vom Leitungsteam der Caritas, erklärten anhand einer Grafik das Gesamtkonzept und die Strukturen. Hipp-Streicher betonte, wie wichtig die Vernetzung der Schwerpunktfelder Familie mit Familientreff sowie der Bereich integrationsspezifische Aufgaben sei. „Wir wollen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen von der Schwangerschaft bis hin zu Senioren und auch Menschen, die bereits pflegebedürftig sind, im Hofgarten-Treff verorten und dabei unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen“, führte sie weiter aus. Das Ziel sei, bereits bestehende Angebote wahrzunehmen und bei Bedarf auch neue Angebote zu entwickeln.

Herzstück des Hauses

Stefan Fischer berichtete über das Herzstück des Hauses, das Integrationsmanagement, das zu Anfang des Jahres aus der bisherigen Flüchtlingssozialarbeit hervorgegangen ist und aus dem Pakt für Integration des Landes zunächst für zwei Jahre gefördert wird. Zielgruppe hierfür sind Geflüchtete in Anschlussunterbringung, für die jeweils ein individueller Integrationsplan erstellt wird. Eckpunkte hierzu sind etwa Spracherwerb, Wohnen, Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe und Familiennachzug.

Nach einer Kleingruppenarbeit zu den vier Themen: Einbindung der MigrantInnen, Vernetzung hauptamtlicher Akteure, Chancen und Risiken sowie Bürgerschaftliches Engagement hatten Interessierte noch Gelegenheit, die künftigen Räume im ehemaligen Alten- und Pflegeheim zu besichtigen.