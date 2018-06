Hillstraße am Dienstagabend ohne Trinkwasser

In der Hillstraße in Aulendorf hat es am Dienstag einen Wasserrohrbruch gegeben. Da eine Hauptwasserleitung betroffen war, gab es am Dienstagabend kein Trinkwasser in dem gesamten Gebiet, auch das Schönstattzentrum war betroffen. Das gab Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth in der Einwohnerversammlung gegen 20.30 Uhr bekannt, nachdem er diese kurzzeitig für eine Besprechung mit einem Bauhofmitarbeiter verlassen und für fragende Gesichter unter den Besuchern gesorgt hatte. Die Leitung war, so teilte Bürgermeister Burth mit, bei Arbeiten einer Baufirma beschädigt worden.