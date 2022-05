Hilfeschreie in Aulendorf: Polizei rückt mit Großaufgebot aus

Für Aufmerksamkeit und Irritation hat am Freitagvormittag ein Großeinsatz der Polizei in der Schussenrieder Straße in Aulendorf gesorgt. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, ebenso Einsatzkräfte der Polizeihundeführer und der Kriminalpolizei.

Verletzt wurde niemand, doch die Polizisten wurden in der Wohnung, zu der sie gerufen worden waren, durchaus fündig: Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei der Durchsuchung der Räume Waffen sowie Betäubungsmittel sicher. So kam es zu dem Großeinsatz.

Zeugen hören Hilfeschreie und lautstarken Streit

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen aus einem Mehrfamilienhaus in der Schussenrieder Straße Hilfeschreie einer Frau sowie den Lärm eines Streits gehört. Sie wählten daraufhin den Notruf. Und das war nicht das erste Mal. Bereits in der vorangegangenen Nacht hatte es unter der gleichen Adresse Beziehungsstreitigkeiten gegeben, die einen Polizeieinsatz ausgelöst hatten.

Dabei hatte sich ein 31-jähriger Bewohner den Polizeibeamten gegenüber „äußerst aggressiv und beleidigend“ gezeigt, heißt es im Bericht. Der Bewohner habe zu diesem Zeitpunkt deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und vielleicht auch von Betäubungsmitteln gestanden, so die Polizei.

Nicht der erste Polizeieinsatz

Als am Freitagvormittag wieder ein Notruf unter derselben Adresse gemeldet wurde, entschied sich daher die Polizei zu einem größeren Aufgebot. Es wurden mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zusammengezogen, auch Einsatzkräfte der Polizeihundeführer und der Kriminalpolizei kamen nach Aulendorf.

Wie viele Polizisten genau vor Ort waren, dazu machte die Pressestelle der Polizei auf SZ-Nachfrage keine Angaben. Allerdings bestätigte der Sprecher, dass es sich um einen Großeinsatz gehandelt habe.

Diese Waffen findet die Polizei

Mit Unterstützung der Hundeführer und der Kriminalpolizei betraten die Polizisten das Gebäude. In der Wohnung trafen sie sowohl auf den 31-jährigen Bewohner als auch auf eine 29-jährige Frau. Beide wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Sowohl der Mann als auch die Frau waren nach Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt, hatten aber wohl eine nicht unerhebliche Menge Alkohol getrunken. Sie seien mit jeweils rund einem Promille nach wie vor deutlich alkoholisiert gewesen, berichtet die Polizei. Die Beamten durchsuchten die Räume und fanden dort mehrere Macheten, Messer, vier Schreckschusswaffen sowie Betäubungsmittel.

Ermittlungsverfahren gegen den Bewohner

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt sowohl die Hintergründe des Streits als auch, was es mit den beschlagnahmten Gegenständen auf sich hat. Gegen den 31-Jährigen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung.