Heuwegbrücke soll doch ins Förderprogramm

Die Stadt Aulendorf wird sowohl für die Schussenbrücke bei Rugetsweiler als auch für die Heuwegbrücke in Blönried Fördermittel aus dem Landesprogramm „Kommunaler Sanierungsfonds Brücken“ beantragen. Das hat der Gemeinderat am Montagabend mit einer knappen 8:7-Abstimmung beschlossen und damit die Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) gekippt.

„Mich hat es sehr gefreut, ich hatte nicht geglaubt, dass sich eine Mehrheit findet“, sagt Roland Bücheler. Der Landwirt, dessen Hofteile die Brücke verbindet (SZ berichtete), hat die Diskussion im Rat selbst verfolgt und „zum Teil gar nicht nachvollziehen können“. Er sei auf die Brücke angewiesen, nicht zuletzt treibe er auch die Weidetiere darüber. Auch wenn mit dem Beschluss noch lange nicht sicher sei, ob die Brücke tatsächlich erneuert werde, „es ist ein Schritt getan“. Auch Ortsvorsteher Hartmut Holder, der zudem darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei der Straße um einen Gemeindeverbindungsweg nach Stuben und Altshausen handelt, ist froh, dass einige seiner Kollegen im Stadtrat eingelenkt haben.

Denn eigentlich, so hatte es der AUT mehrheitlich beschlossen, sollte nur für die Schussenbrücke bei Rugetsweiler ein Förderantrag gestellt werden. Die Brücke, die mit der größeren Rugetsweilerbrücke über die Bahngleise zusammenhängt, war als wichtiger angesehen worden. Zudem wurden im Ausschuss Befürchtungen laut, die Chancen für eine Förderung für die Schussenbrücke könnten bei einem weiteren Antrag sinken und keine der beiden Brücken würde gefördert. Im Verlauf der Diskussion im Gemeinderat am Montagabend wurde deutlich: Ganz so eindeutig ist die Argumentation nun doch nicht.

Pierre Groll (BUS) etwa, der sich die Situation vor Ort angeschaut hatte, wie er sagte, machte sich nun für die Heuwegbrücke stark. Sie sei „für den Landwirt lebenswichtig“, zudem sei es Pflicht der Stadt, den Gemeindeverbindungsweg zu unterhalten. Die Straße sei zwar nicht sehr stark genutzt, aber auch für den Tourismus interessant. Er regte sogar an, „die 100 Lückenmeter bis Altshausen zu teeren“.

Konrad Zimmermann (CDU) wollte die jetzige Diskussion um einen Sanierungsförderantrag nicht als grundsätzliche Absage an eine Sanierung der Heuwegbrücke verstanden wissen. Er regte aber an, sie eventuell erst 2019 anzugehen, die Schussenbrücke habe erste Priorität. Auch Ralf Michalski (FWV) sah die Schussenbrücke „um Längen weiter vorne“ in der Prioritätenliste. Er könne zudem den Mehrweg, der dem Landwirt entstehe, wenn er die Brücke nicht mehr nutzen könne, „als Existenzbedrohung nicht nachvollziehen“.

Irritiert über die Diskussion zeigte sich Hans-Peter Reck (CDU), es könne doch auch sein, dass man nur die Schussenbrücke beantrage und diese nicht genehmigt werde. „Dann geht das Programm komplett an uns vorbei.“ Holder (CDU) stellte zwar nicht die grundsätzliche, wohl aber die zeitliche Priorisierung infrage; er verstehe nicht, weshalb die Schussenbrücke so viel zwingender als die Heuwegbrücke in diesem Jahr kommen müsse.

SPD-Rat Pascal Friedrich sah indes „keinen Anlass, den AUT-Beschluss infrage zu stellen“, und verwies darauf, dass auch die Stadt für beide Brücken Geld in die Hand nehmen müsse, wenn es Förderzusagen gebe. Das Landesprogramm sieht eine 50-Prozent-Förderung bei Brückensanierung vor. Ins Förderprogramm aufgenommene Maßnahmen müssen bis Ende 2022 umgesetzt sein. Anträge können sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr bis 15. April eingereicht werden.

Letztlich fand Grolls Antrag, für beide Brücken einen Förderantrag zu stellen, eine knappe Mehrheit. SPD- und FWV-Fraktion stimmten mit den CDU-Räten Zimmermann und Stefanie Dölle sowie Bürgermeister Matthias Burth dagegen.