Heureka-Gewinner ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr haben die Klassen 5 und 6 des Gymnasiums Aulendorf im November am Schülerwettbewerb „Heureka. Mensch und Natur“ teilgenommen.

An diesem naturwissenschaftlichen Wettbewerb nehmen jährlich rund 25 000 Schüler aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland teil. Gefördert wurde die Teilnahme der Schüler durch die Horst-Danzer-Stiftung. Jetzt fand Ende Januar die Siegerehrung statt. Alle teilnehmenden Schüler erhielten eine Urkunde und ein Kartenspiel, die Bestplatzierten jeder Klasse jeweils einen Sonderpreis. Den dritten Platz in der Klasse 5 belegte Mara Schenk, in der Klasse 6 Rocco Märten. Den zweiten Platz sicherte sich in diesem Jahr Robin Hörnle in Klasse 5, in Klasse 6 erreichte Bahira Al-Haddad diesen Rang. Platz eins in der Schulwertung teilen sich in Klasse 5 Phillip Härle und Linus Allgeier, in Klasse 6 konnte sich Magdalena Schoch freuen.