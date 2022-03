Herren IV feiert die Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer durch Corona erneut geprägten Tischtennissaison wollte es der Spielplan, dass zum Abschluss der beschlossenen Halbrunde das einzige Spiel im neuen Jahr ein Spitzenspiel sein sollte. Die SGA (Tabellenführer) traf auf den Zweiten Ravensburg. Motiviert startend, musste man jedoch feststellen, dass die fehlende Wettkampfpraxis nach fast vier Monaten nicht wegzudiskutieren war. Chancenlos ohne einen Satzgewinn verlor man alle drei Doppel und war deutlich ernüchtert. Als auch Vorne nur ein Satzgewinn gelang stand es 0:5, die Situation war beinahe deprimierend. Als T. Neher das erste Einzel sicher gewann glaubte man an Ergebniskosmetik, als dann jedoch weitere vier Siege folgten, erwachte der Kampfgeist und beim Stande von 5:5 war man wieder voll im Geschäft. Insbesondere der Sieg von S. Laichinger gegen den Spitzenspieler der Gäste sollte im Nachgang zum Big-Point werden. Zwei Niederlagen zum 5:7 konnten kampfstark wieder in eine 8:7 Führung umgemünzt werden. Das Schlussdoppel von Blaser/Bitz ging trotz guter Leistung verdient an Ravensburg und so stand am Ende ein gerechtes Unentschieden, was bei der Vierten nach einer emotionalen Achterbahnfahrt für ausgelassenen Jubel sorgte.