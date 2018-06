Herren III der SG Aulendorf steigen in Bezirksklasse auf

Mit einer starken Leistung hat die SG Aulendorf III die Saison 2017/18 in der Tischtennis-Kreisliga A abgeschlossen. War die SGA nach der Vorrunde mit sechs Siegen und zwei Niederlagen noch punktgleich mit dem Tabellenzweiten SV Oberteuringen, legten die Aulendorfer in der Rückrunde noch einen drauf und schlossen diese mit weißer Weste und 16:0 Punkten ab. Dadurch holte sich die SGA den Titel und steigt in die Bezirksklasse auf.

Gegen den direkten Konkurrenten Oberteuringen erzielten die Aulendorfer sogar einen 9:5-Sieg. Dies bedeutete nicht nur die vorzeitige Meisterschaft, sondern auch den Aufstieg in die Bezirksklasse in der kommenden Saison. Zu diesem aus Sicht des Vereins „tollen Erfolg“ trugen bei: Günther Kugler (8:5-Bilanz), Linus Weiß (6:5), Jürgen Lauber (3:0), Klaus Merk (18:4), Paolo Petrino ( 6:2), Thomas Wenzel (10:10), Stefan Zähnle (12:10), Fabian Madlener (2:2), Uli Weingardt (14:1), Reinhold Rimmele (10:5), Siegfried Gußmann (1:1) und Anton Müller (2:1). Klaus Merk und Stefan Zähnle schafften mit 11:2-Siegen zudem das beste Doppelergebnis in der gesamten Kreisliga A.