Herren I unterliegen dem SC Staig II mit 7:9

Landesliga Herren SG Aulendorf I – SC Staig II 7:9. Mit einer bitteren aber verdienten Heimniederlage schlossen die Herren 1 die Vorrunde ab. Der Start in den Doppeln verlief noch wie erhofft: Der verkraftbaren Niederlage von Henne/Petrino standen deutliche Siege von Arnegger/Schmid und dem wieder einmal souveränen Doppel 3 Wahlbrink/Müller entgegen.

Anschließend zeigten die Staiger auf den vorderen Positionen ihre Stärke und entführten die nächsten drei Einzelpunkte. Erst Lukas Wahlbrink konnte durch einen klaren Sieg die SGA zurück ins Spiel bringen. Diesen Lauf setzten Marius Müller und Paolo Petrino fort und brachten ihr Team zur Halbzeit mit 5:4 in Front.

Danach erwiesen sich die starken Spitzenspieler der Gäste erneut als zu stark und drehten das Spiel erneut. Leider konnte die SGA trotz tatkräftiger Unterstützung ihren Vorteil auf den hinteren Positionen nur teilweise ausspielen und lediglich Florian Henne und der immer zuverlässige Marius Müller konnten punkten. Auch im Schlussdoppel war gegen überlegen spielende Gäste nichts zu holen.

So schmolz der Vorsprung in der Tabelle auf den schärfsten Verfolger aus Amtzell noch auf einen Punkt zusammen. Trotzdem spielten die SGA-Jungs eine insgesamt starke Vorrunde und überwintern zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte an der Spitze der Landesliga. Es spielten: Nico Arnegger, Jannick Schmid, Flo Henne (1), Lukas Wahlbrink (1), Marius Müller (2) und Paolo Petrino (1)

Kreisliga B Jungen TSV Reute I – SG Aulendorf II 10:0. Gegen den souveränen Tabellenführer musste sich die Zweite sehr deutlich geschlagen geben. Es gelangen nur 3 Satzgewinne gegen die im Schnitt deutlich älteren Gastgeber. Es spielten Nele Angele, Jakob Schultheiß, Marcel Maier und Markus Matiebe

Schnupperer Schüler SG Aulendorf I – SV Wolpertswende 2 10:3. Mit einem deutlichen Sieg konnten die Schüler die Halbrunde abschließen und durften sich über ihre deutlich sichtbaren Fortschritte freuen. Es spielten: Luis Manz (2), Arthur Feßler (2), Jannik Dangel (2), Felix Weinfurter, Are Manz (1) und Greta Dangel (2), sowie das Doppel L.Manz/J.Dangel (1).