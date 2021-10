Herren I Tennis feiern Aufstieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Herrenmannschaft der SG Aulendorf Tennis spielte am letzten Tag der Verbandsrunde in der Bezirksklasse 2 um den Aufstieg. Nachdem sie bis dahin alle Begegnungen für sich entscheiden konnten, reisten die Aulendorfer höchst motiviert zum TA SV Herlazhofen. Diese Motivation war auch in den Spielen zu spüren. Alle sechs Einzel wurden gewonnen, sodass in der Pause vor den abschließenden Doppeln schon die ersten Korken knallten. In Feier- und Aufstiegslaune konnten weitere zwei Punkte in den Doppeln geholt werden und nur eines wurde letztlich knapp im Match-Tie-Break verloren. Mit einem deutlichen 8:1 gegen den Gegner aus Herlazhofen gewannen die Herren I die siebte und somit alle Begegnungen der Runde. Eine makellose Bilanz also. Im dritten Anlauf gelang endlich der wohlverdiente Aufstieg in die Bezirksklasse 1, den man in den letzten beiden Jahren jeweils nur knapp verpasste.