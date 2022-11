Herren I schlagen Herrlingen klar mit 9:2

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Landesliga Herren TSV Herrlingen I - Aulendorf I 2:9 Für die Jungs der ersten Mannschaft galt es am Sonntagmittag des 20. Novembers, Leistung zu zeigen. Nach einem knappen Erfolg am letzten Wochenende waren alle hoch motiviert, zumal auch Jannick Schmid wieder mit an Bord war und so ging man entschlossen in das Auswärtsspiel gegen den TSV Herrlingen. Ein guter Auftakt gelang den Doppeln eins und zwei der SGA. Das Doppel Arnegger/Schmid wurde seiner Favoritenrolle gerecht und so stand am Ende ein verdientes 3:0. Dem Doppel Henne/Fischer gelang es sogar, das sehr stark aufgestellte Doppel der Herrlinger mit 3:1 zu schlagen. Weniger Erfolg hatten jedoch Müller/Petrino, die ihren Gegnern nach drei Sätzen gratulieren mussten. So ging man also mit einem 2:1 in die erste Einzelrunde.

Während Nico Arnegger recht eindeutig mit 3:0 gewann, fand Jannick Schmid kein Mittel, um seinen Gegner unter Druck zu setzten und er verlor mit 0:3. Trotzdem blieb die SGA mit 3:2 in Führung und so war die Mitte gefordert. Florian Henne (3:1) und auch Robin Fischer (3:0) kamen beide sehr gut ins Spiel und konnten ihre Einzel verdient gewinnen. Dadurch baute man die knappe Führung auf ein gutes 5:2 aus, bevor das hintere Paarkreuz zum Zug kam. Während Paolo Petrino sein Einzel klar für sich entscheiden konnte (3:0), sorgte Marius Müller noch mal für Spannung. Nach einem 0:2-Rückstand fand er immer besser ins Spiel und schaffte es tatsächlich, das hart umkämpfte Spiel für sich und die SGA zu entscheiden. Mit einem 7:2 im Rücken konnte man also befreit in die Zweite Runde der Einzel gehen. Hier konnte erneut Nico Arnegger seine Spitzenform unter Beweis stellen und so sicherte er sich gegen die Nummer Eins der Herrlinger den Sieg (3:1). Auch Jannick Schmid wollte nach der ersten Niederlage noch einmal zeigen was in ihm steckt, holte souverän einen 3:0-Erfolg und damit den Schlusspunkt für die SGA zum 9:2-Sieg.

Bezirksliga Herren SG Aulendorf II - SVW Weingarten II 8:8 Im Spitzenspiel der Bezirksliga empfing die „Zweite“ die erstmals in Bestzbesetzung erschienenen Gegner aus Weingarten und musste am Ende nach großem Kampf über den gewonnenen Punkt zufrieden sein, bleibt aber Tabellenerster. Marius Müller (2), Alberto Kösel-Munoz (1), Jakob Gebele (1), Reiner Melk (1), Daniel Jurow (1), Donato Petrino.