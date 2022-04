Herren I erkämpften Punkt gegen den TV Calmbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Spielplan wollte es so, es sollte im letzten Spiel der beschlossenen Halbrunde ein hochbrisantes Abstiegsduell im tiefen Schwarzwald gegen den direkten Konkurrenten Calmbach anstehen. Ein kleiner Nackenschlag gleich zu Beginn, für Kapitän Henne sprang uneigennützig Donato Petrino in die Presche. Der Start verhalten, nur Wahlbrink/Arnegger konnten punkten, während Schmid/D.Petrino 0:3, Müller/P.Petrino knapp mit 2:3 unterlagen. Ein starkes vorderes Paarkreuz brachte gar Führung. Sowohl Wahlbrink als auch Arnegger konnten nervenstark mit 3:2 überzeugen. Nun wurden die Punkte in den Paarkreuzen bei Siegen von Schmid und Müller jeweils geteilt, sodass man zur Halbzeit 5:4 vorne lag. Bärenstärk zeigte sich erneut Arnegger beim knappen 3:2, während Wahlbrink deutlich abgeben musste. Schmid gewann auch sein zweites Spiel, P.Petrino musste knapp im Entscheidungssatz abgeben, was die Spannung nach oben trieb. Nachdem Müller klar mit 3:1 zum gesicherten Punkt vollendete, gingen die restlichen beiden Spiele inklusive Schlussdoppel deutlich an die an die Hausherren. Ein hart erkämpftes 8:8 bringt entweder den direkten Klassenerhalt oder die bereits sichere Relegation öffnet die Türe.