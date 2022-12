Herren I am Doppelspieltag erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Landesliga Herren: SV Amtzell II - SG Aulendorf I 2:9; SG Aulendorf I - SV Erbach I 9:3 Am Doppelspieltag hatte die Erste zunächst in Amtzell gegen die Zweitvertretung anzutreten und entledigte sich dieser Pflichtaufgabe trotz großer Anspannung in Erwartung des Abendspiels mit 9:2 deutlich für sich.

Am Abend war es dann soweit, das Spitzenspiel um die Tabellenführung in der Landesliga stand an. Die SGA empfing Zuhause den Zweitplatzierten aus Erbach. Arnegger/Schmid machten sich das Leben selbst etwas schwer und zeigten im Doppel nicht ihr bestes Tischtennis, konnten das Spiel aber mit 3:1 für sich entscheiden. Das auf zwei aufgestellte Doppel Henne/Fischer musste nach vier hart umkämpften Sätzen ihrem Gegner gratulieren. Beim Stand von 1:1 war es mal wieder an dem Gebrüderdoppel Wahlbrink/Müller, die SGA in Führung zu bringen. Somit lag man nach den Doppeln 2:1 vorne.

Die Einzel starteten mit einem furiosen und unerwartet deutlichem 3:0 von Arnegger gegen Dogan. Ebenso deutlich musste jedoch auch Schmid seinem Gegner gratulieren, wodurch die Gäste aus Erbach wieder auf 3:2 verkürzen konnten. Von diesem Zeitpunkt an schlug das Spiel dann aber eine sehr einseitige Richtung ein, erfreulicherweise zugunsten der Aulendorfer Herren. Vier sehr souveräne Einzelsiege von Henne, Wahlbrink, Fischer und Müller sorgten für einen Zwischenstand von 7:2. Durchgang zwei startete mit der Partie der beiden Spitzenspieler Arnegger gegen Klein. Die Zuschauer bekamen ein packendes Match zu sehen, bei welchem die Aulendorfer Nummer 1 jedoch eine 2:1-Führung nicht ins Ziel retten konnte und ihrem Gegner gratulieren musste. Dies sollte jedoch der letzte Punkt für die Erbacher an diesem Abend sein. Erst erhöhte Schmid auf 8:3 und dann zeigte Florian Henne nochmals seine ganze spielerische und mentale Stärke und drehte einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2. Somit entschied die erste Herrenmannschaft das Spiel gegen den TSV Erbach unerwartet deutlich mit 9:3 für sich und sicherte sich damit bereits einen Spieltag vor Hinrundenende die Herbstmeisterschaft mit aktuell drei Punkten Vorsprung. Erfolgreich agierten Nico Arnegger (1), Jannick Schmid (3), Flo Henne (3), Lukas Wahlbrink (2), Robin Fischer (2) und Marius Müller (2).