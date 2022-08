Herren 55 feiern Aufstieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Herren 55 Mannschaft der SG Aulendorf Tennis beendete die Saison mit dem ersten Tabellenplatz in der Verbandsliga. Damit erlangte das Team den Aufstieg in die Verbandsoberliga, der zweithöchsten Liga innerhalb des württembergischen Tennisverbandes.

Von insgesamt vier Begegnungen verlor das Team nur gegen den TC Spaichingen, der die Gruppe bis zum letzten Spieltag ohne Niederlage dominierte. An eben diesem letzten Spieltag, an dem die Aulendorfer spielfrei hatten und somit die Saison schon beendet, verlor der bisherige Tabellenführer und es herrschte Punktgleichheit mit der SG Aulendorf. Nach gleicher Sieg-Niederlage-Bilanz, übereinstimmenden Matches sowie Satzgleichheit zählten alle erkämpften Spielpunkte. Mit zwei gewonnenen Punkten mehr sowie weniger abgegebenen Punkten ging der Gesamtsieg an die Aulendorfer. Auch wenn das Team erst später von seinem Erfolg erfuhr, wurde der Meistertitel noch gebührend gefeiert.

Knapp am Meistertitel vorbei spielte die Herren I Mannschaft, die letztes Jahr erst in die Bezirksklasse 1 aufgestiegen war. Ohne Niederlage bis zum letzten Spieltag kam es hier zum direkten Aufstiegsspiel gegen den TC Bad Waldsee, der bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls alle Begegnungen gewonnen hatte. Durch drei krankheitsbedingte Ausfälle in der Stammmannschaft und somit einhergehendem Aufrücken aller Spieler gegen bis zu sechs Leistungsklassen höher eingestufte Gegner, hatten die Aulendorfer keine Chance und verloren das direkte Duell. Die Saison wurde somit mit dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen.